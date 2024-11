No está en Netflix ni en MAX: el corto que debes ver antes de las películas de Terrifier.

Cómo ver Terrifier

La gran sensación que ha causado el tercer estreno de una cinta sobre Art the Clown produjo que muchas personas que no lo conocían hayan consumido sus antiguas películas. Aunque no tiene una larga saga de producciones, es importante entender cómo verlas.

terrifier (2).jpg

La saga principal de Terrifier en realidad es una trilogía y son cánon para entender toda la historia del payaso maldito. A pesar de esto, el director Damien Leone tiene otras producciones donde esa figura aparece y aporta detalles sobre su historia que todos deberían saber.

La primera historia en la que aparece el payaso Art se llama "El noveno círculo" y fue estrenada en el año 2008. A diferencias de las otras películas, se trata de un corto que dura a penas unos 11 minutos en total.

►TE PUEDE INTERESAR: La particular e imperdible película que está en Disney Plus y es similar a La Sustancia

La sinopsis de este corto cuenta que una mujer es secuestrada por un desconocido durante la noche de Halloween y luego le depara un destino peor que la muerte porque es atacada por una secta demoníaca.

terrifier.jpg

Para mala suerte de los seguidores de esta historia, no se encuentra en buena calidad porque no está compartida en ninguna plataforma como Netflix, Max, Prime Video ni otra. La aplicación elegida es YouTube.

La saga de todas las producciones con Art como protagonista se completa con Terrifier (2011), All hallow's eve (2013), Terrifier (2016), Terrifier 2 (2022) y Terrifier 3 estrenada este mismo año.