Prime Video Babygirl.jpg

La película "Babygirl" cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, Antonio Banderas, Harris Dickinson (quien recientemente fue elegido para interpretar a John Lennon en las 4 películas sobre The Beatles que prepara Sam Mendes), Jean Reno, Esther McGregor (hija del actor Ewan McGregor), Sophie Wilde, entre otros.

Gracias a esta película, Nicole Kidman ganó la Copa Volpi a la mejor interpretación femenina, en el festival de cine de Venecia.

Por otro lado, tanto Dickinson como Kidman fueron consultados, en varias ocasiones, sobre cómo lograron hacer sus escenas subidas de tono. "Ella me ayudó a romper un poco el hielo", dijo Dickinson en una entrevista con The Associated Press.

"Babygirl" se volvió tendencia en las redes sociales debido a sus escenas subidas de tono, las cuales son interpretadas por Kidman y Dickinson. Esta producción de suspenso erótico fue escrita, dirigida y coproducida por Halina Reijn.

Embed - Babygirl | Official Trailer HD | A24

Dónde se puede ver la película Babygirl, según la zona geográfica