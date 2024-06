La oferta de Netflix que llegó en este 2024 viene a continuar con la historia dramática y de suspenso protagonizada por Birce Akalay y Miray Daner.

La tercer temporada de la serie turca era una de las producciones más esperadas del año, al punto que desde su estreno, el nombre de la serie volvió al top de las más vistas en Netflix.

Esta temporada nueva de la serie turca se suma a las dos antiguas, que también se encuentran disponibles en el catálogo de series y películas de la plataforma de streaming.

Con tan solo 8 capítulos, la temporada de esta serie viene a sumar un cambio inesperado en la historia que ha sabido robarse la atención y el corazón de los suscriptores de Netflix. Las temporadas anteriores de Cómo vuela el cuervo se estrenaron en Netflix en junio de 2022 y diciembre de 2023.

De acuerdo a lo que detalla Netflix en la sinopsis oficial de la serie turca, su historia se centra en: "Una admiradora llega a trabajar con una veterana presentadora de televisión, pero pronto conoce el lado más oscuro de la ambición, la envidia y la vanidad".

