Dirigida por Anthony Russo a partir del guión de Joe Russo, El hombre gris acaparó con las mejores calificaciones por parte de la crítica, desde que se sumó a la plataforma de Netflix, con 2 horas de duración, en julio de 2022.

netflix-ana-de-armas.jpg

Netflix: de qué trata la película El hombre gris

Court Gentry (Ryan Gosling) es un hombre de la CIA demasiado entrenado como para pasar desapercibido y no dejar rastros. Este agente, de identidad desconocida y prácticamente invisible, se da cuenta que para quien trabaja, esconde varios secretos que no pueden ser revelados. Ahora es la propia CIA quien está detrás el él, aunque no será difícil dar con el hombre que tan bien entrenó, como para estos casos.

netflix-ana-de-armas1.jpg

Reparto de El hombre gris, película de Netflix

Ryan Gosling (Court Gentry/Sierra Seis)

Chris Evans (Lloyd Hansen)

Ana de Armas (Dani Miranda)

Dhanush (Avick San)

Jessica Henwick (Suzanne Brewer)

Tráiler d El hombre gris, película de Netflix

Embed - El Hombre Gris | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la película El hombre gris, según la zona geográfica