netflix-pelicula-ava1.jpg Jessica Chastan protagoniza la película Ava, disponible en Netflix.

Sin embargo, esta no fue una combinación tan exitosa, aunque sí ha recibido elogios por parte de los suscriptores de Netflix. Ava tiene una duración de 1 hora 37 minutos y, para Common Sense Media, "tiene todos los elementos para ser un thriller intrigante, pero la asesina que interpreta Chastain no cobra vida. Aunque su historia es interesante".

Netflix: de qué trata la película Ava

ava-película Ava es un drama de acción y suspenso que centra su trama en una asesina a sueldo.

La película Ava centra su trama en una mujer muy cautivante e inteligente que trabaja para una organización de operaciones secretas, que tiene como propósito un objetivo que no es del todo normal: asesina a personas de alto perfil.

Ava (Jessica Chastain) es una adicta en recuperación, ex soldado y mortífera asesina a sueldo que viaja por todo el mundo acabando con aquellos objetivos que nadie más puede derribar. Cuando uno de sus encargos sale mal, tendrá que luchar por una vida.

Netflix: tráiler de la película Ava

Embed - Ava (2020) | Trailer Español Latino

Reparto de Ava, película de Netflix

Jessica Chastain como Ava Faulkner

Colin Farrell como Simon

Geena Davis como Bobbi Faulkner

Common como Michael

John Malkovich como Duke

Christopher Domig como Gunther

Dónde ver la película Ava, según la zona geográfica