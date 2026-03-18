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Netflix: una de las mejores series francesas de todos los tiempos estrenó 8 capítulos y es puro suspenso

Es considerado uno de los mejores dramas franceses de todos los tiempos. Está en Netflix y arrasa entre las series y películas del momento

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Marina Foïs es la protagonista de este drama criminal francés.

Marina Foïs es la protagonista de este drama criminal francés.

Netflix se renueva con fuerza y suma una propuesta que no pasa desapercibida dentro del catálogo de series y películas más intensas del momento. Se trata de Furias, una producción francesa que combina drama, acción y thriller, y estrenó su segunda temporada este 18 de marzo.

Creada en Francia y dirigida por Jean-Yves Arnaud y Yoann Legave, la serie construye un universo oscuro, explosivo y violento, donde el crimen y el misterio se cruzan en cada capítulo. Con dos temporadas y 16 capítulos en total, Furias logra sostener una narrativa atrapante que no da respiro.

furias serie 1

No es casual que haya sido destacada entre las mejores series francesas de todos los tiempos, gracias a su ritmo vertiginoso y escenas de acción que impactan. De hecho, la crítica también acompaña este fenómeno.

Desde Heaven of Horror, Karina Adelgaard lo resume con claridad: "si te gustan las historias cargadas de tensión, con giros inesperados y una estética potente, esta serie es una apuesta segura".

furias serie

Netflix: de qué trata la serie Furias

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Furias versa: "En lo más profundo de la belleza de París, se esconde un inframundo donde imperan el crimen y l esplendor, bajo la atenta y fría mirada del sheriff de la mafia: la Furia".

Lyna es una joven que ansía la tranquilidad de una vida normal, pero está decidida a vengar la muerte de su padre y acaba viéndose inmersa en la red de la Furia, la encargada de mantener el equilibrio del submundo criminal de París. Por mucho que se resista a dejarse llevar por su destino, pronto descubrirá que le va a resultar dificilísimo.

Netflix: tráiler de la serie Furias, temporada 2

Embed - FURIAS Temporada 2 Trailer [HD] Neflix=18 de Marzo

Reparto de Furias, serie disponible en Netflix

  • Mathieu Kassovitz
  • Fatima Adoum
  • Marina Foïs
  • Lina El Arabi
  • Steve Tientcheu
  • Quentin Faure

Dónde ver la serie Furias, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie Furias se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie Furias se puede ver en Netflix.
  • España: la serie Furias se puede ver en Netflix.

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