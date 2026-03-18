Netflix: una de las mejores series francesas de todos los tiempos estrenó 8 capítulos y es puro suspenso

Desde Heaven of Horror, Karina Adelgaard lo resume con claridad: "si te gustan las historias cargadas de tensión, con giros inesperados y una estética potente, esta serie es una apuesta segura".

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Netflix: de qué trata la serie Furias

La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Furias versa: "En lo más profundo de la belleza de París, se esconde un inframundo donde imperan el crimen y l esplendor, bajo la atenta y fría mirada del sheriff de la mafia: la Furia".

Lyna es una joven que ansía la tranquilidad de una vida normal, pero está decidida a vengar la muerte de su padre y acaba viéndose inmersa en la red de la Furia, la encargada de mantener el equilibrio del submundo criminal de París. Por mucho que se resista a dejarse llevar por su destino, pronto descubrirá que le va a resultar dificilísimo.

Netflix: tráiler de la serie Furias, temporada 2

Embed - FURIAS Temporada 2 Trailer [HD] Neflix=18 de Marzo

Reparto de Furias, serie disponible en Netflix

Mathieu Kassovitz

Fatima Adoum

Marina Foïs

Lina El Arabi

Steve Tientcheu

Quentin Faure

Dónde ver la serie Furias, según la zona geográfica