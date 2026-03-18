Netflix se renueva con fuerza y suma una propuesta que no pasa desapercibida dentro del catálogo de series y películas más intensas del momento. Se trata de Furias, una producción francesa que combina drama, acción y thriller, y estrenó su segunda temporada este 18 de marzo.
Netflix: una de las mejores series francesas de todos los tiempos estrenó 8 capítulos y es puro suspenso
Es considerado uno de los mejores dramas franceses de todos los tiempos. Está en Netflix y arrasa entre las series y películas del momento
Creada en Francia y dirigida por Jean-Yves Arnaud y Yoann Legave, la serie construye un universo oscuro, explosivo y violento, donde el crimen y el misterio se cruzan en cada capítulo. Con dos temporadas y 16 capítulos en total, Furias logra sostener una narrativa atrapante que no da respiro.
No es casual que haya sido destacada entre las mejores series francesas de todos los tiempos, gracias a su ritmo vertiginoso y escenas de acción que impactan. De hecho, la crítica también acompaña este fenómeno.
Desde Heaven of Horror, Karina Adelgaard lo resume con claridad: "si te gustan las historias cargadas de tensión, con giros inesperados y una estética potente, esta serie es una apuesta segura".
Netflix: de qué trata la serie Furias
La sinopsis oficial de Netflix sobre la serie Furias versa: "En lo más profundo de la belleza de París, se esconde un inframundo donde imperan el crimen y l esplendor, bajo la atenta y fría mirada del sheriff de la mafia: la Furia".
Lyna es una joven que ansía la tranquilidad de una vida normal, pero está decidida a vengar la muerte de su padre y acaba viéndose inmersa en la red de la Furia, la encargada de mantener el equilibrio del submundo criminal de París. Por mucho que se resista a dejarse llevar por su destino, pronto descubrirá que le va a resultar dificilísimo.
Netflix: tráiler de la serie Furias, temporada 2
Reparto de Furias, serie disponible en Netflix
- Mathieu Kassovitz
- Fatima Adoum
- Marina Foïs
- Lina El Arabi
- Steve Tientcheu
- Quentin Faure
Dónde ver la serie Furias, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Furias se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Furias se puede ver en Netflix.
- España: la serie Furias se puede ver en Netflix.