Netflix tiene la mejor película animada del siglo: ganó un Oscar y es emocionante

chihiro.jpg

La joya que se puede ver en Netflix

La inclusión de El viaje de Chihiro en el catálogo de Netflix coincide con su reconocimiento como la cuarta mejor película del siglo XXI, según el ranking de la BBC. La lista, que incluye obras maestras como Mulholland Drive de David Lynch y There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson, destaca la capacidad única del anime para competir con el cine live-action más aclamado.

La crítica internacional elogió la riqueza visual y narrativa de la película. Los expertos resaltaron la manera en que Miyazaki entreteje elementos del folclore japonés con temas universales como la pérdida de la inocencia, la contaminación ambiental y la importancia de mantener las tradiciones culturales.

La banda sonora, compuesta por Joe Hisaishi, complementa perfectamente la experiencia visual con melodías que capturan la esencia mágica y emotiva de la historia. Esta simbiosis entre música e imagen se convirtió en una de las señas distintivas del filme.

El fenómeno Studio Ghibli

viaje de chihiro.jpeg Netflix tiene en su catálogo el mejor anime de este siglo, según la BBC.

El éxito de El viaje de Chihiro consolidó a Studio Ghibli como uno de los estudios de animación más respetados a nivel mundial. La incorporación de sus obras al catálogo de Netflix marca un hito en la distribución digital del anime japonés.

La filosofía creativa del estudio, que prioriza la animación tradicional y la narrativa profunda, estableció un estándar de calidad que influenció a toda una generación de animadores. Sus historias, que equilibran elementos fantásticos con reflexiones sobre la condición humana, demuestran el potencial artístico del medio animado.

Trailer oficial

Los nuevos espectadores que descubran El viaje de Chihiro a través de Netflix podrán apreciar por qué esta película mantiene su vigencia dos décadas después de su estreno. El tráiler oficial captura la esencia mágica de la obra y anticipa la experiencia transformadora que aguarda a quienes se sumerjan en este mundo extraordinario por primera vez.