Netflix: se estrenó una comedia romántica que es furor en el Top 10

La película, que se luce entre las series y películas que arribaron en marzo de 2026 a Netflix, es de origen estadounidense y tiene una duración de 1 hora y 37 minutos.

Netflix: un deseo que sigue vigente

La premisa es un imán irresistible: Jenna Rink, una adolescente de 13 años cansada de las presiones sociales de la secundaria, pide el deseo de tener 30 años. Gracias a un "polvo mágico" de deseos, despierta al día siguiente convertida en una exitosa editora de una revista de moda en Nueva York (Garner), pero con el corazón y la inocencia de su versión adolescente.