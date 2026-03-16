No importa cuántos años pasen, hay historias que parecen no envejecer. Este 15 de marzo, Netflix sorprendió con la incorporación de Si yo tuviera 30 (13 Going on 30), la comedia romántica que definió a toda una generación a principios de los 2000. En menos de 24 horas, el film escaló posiciones hasta convertirse en tendencia en Argentina.
Netflix: se estrenó una comedia romántica que es furor en el Top 10
La película protagonizada por Jennifer Garner y Mark Ruffalo se incorporó a Netflix el fin de semana, siendo tendencia mundial
La película, que se luce entre las series y películas que arribaron en marzo de 2026 a Netflix, es de origen estadounidense y tiene una duración de 1 hora y 37 minutos.
Netflix: un deseo que sigue vigente
La premisa es un imán irresistible: Jenna Rink, una adolescente de 13 años cansada de las presiones sociales de la secundaria, pide el deseo de tener 30 años. Gracias a un "polvo mágico" de deseos, despierta al día siguiente convertida en una exitosa editora de una revista de moda en Nueva York (Garner), pero con el corazón y la inocencia de su versión adolescente.
La película de Netflix no solo destaca por su humor y la química innegable entre Jennifer Garner y Mark Ruffalo, sino por escenas que ya son parte del ADN de la cultura pop, como la icónica coreografía de "Thriller" de Michael Jackson.
Por qué vuelve a ser un éxito en 2026 en Netflix
El fenómeno no es casual. Según especialistas en tendencias digitales, la llegada de estos clásicos a plataformas como Netflix responde a tres factores clave:
- Consumo de "confort": en tiempos de incertidumbre, los usuarios eligen producciones que ya conocen y que les generan una sensación de bienestar.
- El efecto TikTok: fragmentos de la película, especialmente los looks de Jenna Rink y sus lecciones sobre la amistad, son virales constantes en redes sociales.
- El carisma de los protagonistas: tanto Garner como Ruffalo atraviesan momentos de gran vigencia en sus carreras, lo que atrae a un público más joven que los conoce por otros proyectos actuales.
Ficha técnica para nostálgicos:
- Año de estreno original:
- Director: Gary Winick.
- Elenco: Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Judy Greer y Andy Serkis.
- Dónde verla: disponible desde marzo de 2026 en Netflix.