Netflix dispone de un catálogo de series y películas con la característica de tener opciones para todos los gustos. Una serie polaca se posicionó como uno de los mayores dramas de la plataforma, y es que con solo 6 capítulos, un relato que mezcla drama, suspenso y elementos subidos de tono, no para de sumar reproducciones: La chica y el cosmonauta.
Netflix arrasa con una serie polaca de 6 capítulos, subida de tono y muy dramática
La serie es una mezcla perfecta entre el drama y el suspenso, con ello logró ser un ícono dentro de Netflix
Las series y películas provenientes del norte de Europa copan el catálogo de Netflix con historias de suspenso que se vuelven favoritas entre los suscriptores. La serie logró que, tras 4 años de su llegada a la plataforma, siga siendo de las historias más elegidas del género, sin dudas potenciado por los detalles subidos de tono.
Bajo la premisa de ser un relato corto, sin vueltas y directo, una serie polaca de apenas 6 capítulos se convirtió en el fenómeno del momento. A pesar de que la crítica especializada le dio la espalda con reseñas muy negativas, el público de Netflix se opuso y la ubicó entre lo más visto y recomendado de la plataforma.
La serie es una mezcla ciencia ficción, drama y un romance, con elementos muy subidos de tono. El director de la oferta polaca buscó que su narrativa no pierda el ritmo, manteniendo un relato muy ágil, destacandose con el uso de la estética visual en la que transcurre la historia.
Esta serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2022, y desde entonces es una de las historias polacas con más reproducciones de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La chica y el cosmonauta
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie polaca de 6 capítulos, La chica y el cosmonauta centra su historia en: "El regreso de un astronauta tras 30 años desaparecido reaviva un amor pasado y despierta el interés de una corporación decidida a averiguar por qué no ha envejecido".
Los críticos y los suscriptores tuvieron opiniones muy diferentes sobre la serie polaca.
Reparto de la serie de Netflix, La chica y el cosmonauta
- Vanessa Aleksander como Marta
- Jdrzej Hycnar como Nikodem Borowski
- Jakub Sasak como Bogdan
- Magdalena Cielecka como Marta
- Andrzej Chyra como Bogdan
- Zofia Jastrzbska
- Anna Cielak
- Daria Polunina
Dónde ver la serie La chica y el cosmonauta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie La chica y el cosmonauta (A Girl and an Astronaut) se puede ver en Netflix.
- España: la serie La chica y el cosmonauta se puede ver en Netflix.