Netflix arrasa con una serie polaca de 6 capítulos, subida de tono y muy dramática

Las series y películas provenientes del norte de Europa copan el catálogo de Netflix con historias de suspenso que se vuelven favoritas entre los suscriptores. La serie logró que, tras 4 años de su llegada a la plataforma, siga siendo de las historias más elegidas del género, sin dudas potenciado por los detalles subidos de tono.

la chica y el cosmonauta 1

Bajo la premisa de ser un relato corto, sin vueltas y directo, una serie polaca de apenas 6 capítulos se convirtió en el fenómeno del momento. A pesar de que la crítica especializada le dio la espalda con reseñas muy negativas, el público de Netflix se opuso y la ubicó entre lo más visto y recomendado de la plataforma.