Netflix: recién se estrena una perturbadora película que shokea a todos los espectadores

La película de Netflix, basada en hechos reales y dueña de un final épico, es una de las más vistas entre todas las series y películas del catálogo

Miguel Guayama
Miguel Guayama
Lauryn Licari y Owen McKenny son los protagonistas principales de esta película de Netflix.

Desde que se estrenó en la plataforma de Netflix hace poquitos días, la película Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar no se baja del top de las más vistas. Es que esta contundente historia que toca a muchas personas de cerca, es imperdible.

La película estadounidense de 2025 está basada en hechos reales y es realmente digna de ver.

La cantidad de reproducciones que acumular en tan poco tiempo desde su arribo al catálogo, la colocan como una de las más vistas entre todas las series y películas.

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar es una película tipo documental de Netflix, que está dirigida por Skye Borgman y pone en el centro de la escena a una pareja de novios que es acosada mediante mensajes de texto en sus celulares.

Este caso de bullying impactante, que tiene un final épico y ha dejado con la boca por el piso a más de un usuario, se estrenó en la plataforma de Netflix el 29 de agosto de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 34 minutos.

netflix-pelicula-Número-desconocido-Un-escándalo-de-ciberacoso-escolar-estreno
La película de Netflix, basada en hechos reales, tiene como protagonista a una adolescente que recibe mensajes y un hostigamiento muy grande.

Netflix: de qué trata la película Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

La película que se acaba de estrenar en Netflix centra su relato en una historia de ciberacoso, que tiene como blancos a Lauryn Licari y Owen McKenny, una pareja de novios que vive en la pequeña ciudad de Michigan y que recibe hostigamiento desde un número desconocido. Los mensajes de acoso llegaron a ser más de 40 por día y tuvo que intervenir el FBI para descubrir quién estaba detrás de todo esto. El final dejó a todos perplejos.

netflix-pelicula-Número-desconocido-Un-escándalo-de-ciberacoso-escolar
La película de Netflix tiene un desenlace que termina descolocando a todos los usuarios.

Reparto de Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, película de Netflix

  • Lauryn Licari
  • Owen McKenny

Tráiler de Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, película de Netflix

Embed - Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar | Trailer Español Latino Subtitulado 4K UHDTV

Dónde ver la película Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Unknown number: the high school catfish se puede ver en Netflix.
  • España: la película Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar se puede ver en Netflix.

