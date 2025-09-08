Netflix: recién se estrena una perturbadora película que shokea a todos los espectadores

Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar es una película tipo documental de Netflix, que está dirigida por Skye Borgman y pone en el centro de la escena a una pareja de novios que es acosada mediante mensajes de texto en sus celulares.

Este caso de bullying impactante, que tiene un final épico y ha dejado con la boca por el piso a más de un usuario, se estrenó en la plataforma de Netflix el 29 de agosto de 2025 y tiene una duración de 1 hora y 34 minutos.

netflix-pelicula-Número-desconocido-Un-escándalo-de-ciberacoso-escolar-estreno La película de Netflix, basada en hechos reales, tiene como protagonista a una adolescente que recibe mensajes y un hostigamiento muy grande.

Netflix: de qué trata la película Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar

La película que se acaba de estrenar en Netflix centra su relato en una historia de ciberacoso, que tiene como blancos a Lauryn Licari y Owen McKenny, una pareja de novios que vive en la pequeña ciudad de Michigan y que recibe hostigamiento desde un número desconocido. Los mensajes de acoso llegaron a ser más de 40 por día y tuvo que intervenir el FBI para descubrir quién estaba detrás de todo esto. El final dejó a todos perplejos.

netflix-pelicula-Número-desconocido-Un-escándalo-de-ciberacoso-escolar La película de Netflix tiene un desenlace que termina descolocando a todos los usuarios.

Reparto de Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, película de Netflix

Lauryn Licari

Owen McKenny

Tráiler de Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, película de Netflix

Embed - Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar | Trailer Español Latino Subtitulado 4K UHDTV

Dónde ver la película Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, según la zona geográfica