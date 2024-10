Netflix: llegó el estreno que todos esperaban y ya bate récords en el top mundial

Dirigida por Timo Tjahjanto, esta película de Netflix, un thriller sangriento con destino de alfombra roja, se sumó a la cartelera del gigante de streaming este 17 de octubre de 2024, con una 2 horas y 24 minutos.

NETFLUX-FUERA-DE-LAS-SOMBRAS1.jpg

Netflix: de qué trata la película Fuera de las sombras

Una joven asesina no duda en tomar valor y enfrentar, cueste lo que cueste, a la persona que la formó, con el propósito de salvar a un niño que perdió a su madre, que está a merced de una banda criminal. Salvar al chico de la organización mundial, no será sencillo, ya que no habrá lugar para la piedad para todo el que se interponga en su camino.

NETFLUX-FUERA-DE-LAS-SOMBRAS3.jpg

Reparto de Fuera de las sombras, película de Netflix

Aurora Ribero

Hana Malasan

Taskya Namya

Agra Piliang

Andri Mashadi

Adinia Wirasti

Kin Wah Chew

Adipati Dolken

Tráiler de Fuera de las sombras, película de Netflix

Embed - FUERA DE LAS SOMBRAS | ANUNCIO TRAILER ESPAÑOL | 17 Octubre/24 - NETFLIX

Dónde ver la película Fuera de las sombras, según la zona geográfica