Netflix: la serie que todos esperaban ya se transformó en la más vista de todas

La historia de drama y suspenso que protagonizan Birce Akalay y Miray Daner, dirigida por Deniz Yorulmazer, logró las mejores calificaciones por parte de la prensa especializada.

Las dos primeras temporadas de la aclamada serie de Netflix se estrenaron en 2022 y 2024. Mientras que la tercera temporada, de 8 capítulos, llegaron a la plataforma el 11 de abril de 2024.

La sinopsis oficial de la serie de la plataforma de Netflix, señala: “Asli, una fanática de la respetada presentadora de noticias Lale Kiran, consigue una pasantía en su programa a base de engaños”.

