Además del drama romántico, la película de Netflix, estrenada en la plataforma en abril del 2015, con una duración de 1 hora y 47 minutos, tiene un valioso aporte de comedia y ciencia ficción.

Joel Barish (Jim Carrey) y Clementine Kruczynski (Kate Winslet), son una pareja de novios, que acarrea con recuerdos tormentosos. Joel se vuelve loco cuando se entera de que su novia recurrió a un método para que le borren todos los recuerdos traumáticos, por lo que se pone en contacto con el creador del proceso, para que haga lo mismo con él. El problema es que, en ese experimento, florecerá el amor por Clementine, por lo que hará de todo para frenar el proceso. ¿Lo logrará?

Embed - Eternal sunshine of the spotless mind - Trailer Sub Español