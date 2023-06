Netflix estrenó una comedia que es la más vista y lidera el top 10

Las semanas mágicas es una comedia familiar que entrelaza a la perfección los avatares de la vida cotidiana de pareja, con la crianza de los hijos y el trabajo. Desde su estreno, el pasado 9 de junio de 2023, lidera el ranking de las mejores películas para ver en la plataforma.

De los creadores de «A la mierda el amor... otra vez», Las semanas mágicas dirigida por Aram van de Rest Appie Boudellah, es una película holandesa de casi dos horas que te hará reír de principio a fin con distintas y divertidas situaciones de la vida diaria que viven los protagonistas.

Las semanas mágicas es una alocada comedia sobre cómo criar a los hijos en tiempos modernos. Y que con un guión sencillo y simpático la película de Netflix está basada en una novela escrita por Frank Plooij y Hetty van de Rijt.

La plataforma de streaming en la sinopsis de la película, Las semanas mágicas, cuenta la historia de tres parejas modernas que hacen malabares en sus relaciones y sus demandantes carreras profesionales mientras sortean los impredecibles desafíos de criar hijos.

The Wonder Weeks | Official Trailer | Netflix