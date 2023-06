La atrapante serie de 4 capítulos que arrasa en Netflix y está basada en hechos reales

►TE PUEDE INTERESAR: La miniserie de Netflix que acaba de estrenar y se basa en una historia real

Esta serie de Netflix cuenta la historia de un grupo de jóvenes, cuya mayoría no se conoce entre sí y que son acusados de la violación y del intento de homicidio de una joven corredorera.

Este hecho que cuenta la serie de Netflix ocurrió a fines de los 80, cuando una joven corredora, blanca y rubia, fue abusada sexualmente en un parque. Por el hecho se acusó a un grupo de jóvenes de color que fueron coaccionados a confesar haber sido responsables del hecho y a acusarse entre sí, en medio de una pelea política en la que convenía encontrar culpables.

A pesar de que en el juicio se demostró que no había pruebas contra ellos, la presión mediática llevó a que el jurado tomara una decisión sorprendente, declarándolos culpables. El tiempo redimió al grupo de jóvenes, pero los daños contra ellos fueron graves.

When They See Us | Así Nos Ven | Sub Español Official Trailer | Estrenos Netflix Mayo 2019