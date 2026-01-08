Un nuevo estreno ha llegado a la plataforma de streaming Netflix. Esta producción es una de las más esperadas del 2026, y se trata de una película que está basada en la novela homónima de 2021 de Emily Henry.
Netflix estrena la película romántica más esperada del 2026: cuál es y quiénes la protagonizan
Este estreno de Netflix es uno de los más esperados del 2026 y además está basada en una exitosa novela
Nos referimos a la película"People We Meet on Vacation", también conocida como "Gente que conocemos en vacaciones". A continuación te contamos más detalles de este estreno que muchos están esperando.
¿De qué trata la película "People We Meet on Vacation"?
"Poppy es espontánea. Alex necesita un plan para todo. Tras años de viajar juntos, estos amigos distintos entre sí se preguntan si podrían ser la pareja perfecta", es la sinopsis oficial de este estreno de Netflix.
La dirección de "People We Meet on Vacation" estuvo a cargo de Brett Haley, y tiene una duración de 1 hora y 57 minutos. La autora del libro asegura que la historia que veremos en la película de Netflix no es la misma que la de la novela.
"Hay un par de diferencias entre el libro y la película que me emocionan muchísimo. Hemos movido gran parte de la historia de Palm Springs a Barcelona, así que habrá un escenario completamente nuevo. Pero más allá de eso, añadimos escenas que funcionan como versiones resumidas de momentos del libro", confirmó la autora Emily Henry.
¿Quiénes protagonizan la película "People We Meet on Vacation"?
Los protagonistas de la película "People We Meet on Vacation" son:
- Emily Bader como Poppy Wright
- Tom Blyth como Alex Nilsen
- Sarah Catherine Hook
- Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith
- Lucien Laviscount (quien saltó a la fama mundial gracias a la serie de Netflix "Emily in Paris")
- Lucas Gage
- Miles Heizer
- Alice Lee
- Tommy Do
- Alan Ruck
- Molly Shannon
Dónde se puede ver la película "People We Meet on Vacation", según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película "People We Met on Vacation" se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película "People We Met on Vacation" se puede ver en Netflix.
- España: la película "People We Met on Vacation" se puede ver en Netflix.