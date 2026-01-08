Netflix estrena la película romántica más esperada del 2026: cuál es y quiénes la protagonizan

Embed - People We Meet On Vacation | Official Trailer | Netflix

La dirección de "People We Meet on Vacation" estuvo a cargo de Brett Haley, y tiene una duración de 1 hora y 57 minutos. La autora del libro asegura que la historia que veremos en la película de Netflix no es la misma que la de la novela.

"Hay un par de diferencias entre el libro y la película que me emocionan muchísimo. Hemos movido gran parte de la historia de Palm Springs a Barcelona, así que habrá un escenario completamente nuevo. Pero más allá de eso, añadimos escenas que funcionan como versiones resumidas de momentos del libro", confirmó la autora Emily Henry.

¿Quiénes protagonizan la película "People We Meet on Vacation"?

Los protagonistas de la película "People We Meet on Vacation" son:

Emily Bader como Poppy Wright

Tom Blyth como Alex Nilsen

Sarah Catherine Hook

Jameela Jamil como Swapna Bakshi-Highsmith

Lucien Laviscount (quien saltó a la fama mundial gracias a la serie de Netflix "Emily in Paris")

Lucas Gage

Miles Heizer

Alice Lee

Tommy Do

Alan Ruck

Molly Shannon

Netflix People We Meet on Vacation Película "People We Meet on Vacation", disponible ahora en Netflix.

