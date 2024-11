Tras reflexionar sobre su obra, una célebre figura del cine erótico decide cambiar de registro y hacer películas de géneros como la ciencia ficción o la acción medieval.

Creada y protagonizada por el talentoso cómico y cineasta Cem Ylmaz, la serie nos adentra en la vida de Eran Kuneri, un icónico director de cine, a través de sus recuerdos de la década de 1980.

Este pintoresco personaje, que ahora tiene 84 años, cuenta su historia en una entrevista retrospectiva, llevando a los espectadores en un viaje a través de la historia del cine turco.

A través de ocho nuevos episodios, la serie explora la diversidad de las películas de Eran y las excéntricas personalidades que han marcado su carrera.

En la segunda temporada, Eran Kuneri, a la edad de 84 años, se retira a una casa aislada donde accede a participar en una entrevista que recorre su vida y su carrera.

A través de sus recuerdos, nos transportamos a la década de 1980, cuando Eran creaba sus películas con su socio de toda la vida y sus antiguos coprotagonistas, al tiempo que integraba nuevos talentos en su equipo.

