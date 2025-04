Te explicamos, paso a paso, cómo cambiar el idioma en tu cuenta de Netflix para descubrir series y películas que no aparecen en los resultados de búsqueda cuando navegas en español.

Según el sitio, contextotucuman.com, aunque el catálogo se adapta principalmente a la ubicación geográfica, también varía según el idioma de navegación. Esto significa que hay producciones —sobre todo aquellas que no cuentan con doblaje o subtítulos en español— que quedan ocultas si se utiliza ese idioma como predeterminado.

Una forma sencilla de acceder a más contenido es cambiar el idioma de visualización de tu perfil a inglés. Este ajuste se puede hacer tanto desde la aplicación móvil como desde la versión web de la plataforma.

Netflix: cómo cambiar de idioma para que te aparezcan títulos ocultos

Solo debes ir a la configuración de tu cuenta, ingresar en la sección “Idioma” o “Language” y seleccionar “Inglés” como idioma principal.

Una vez guardados los cambios, repite la búsqueda del título que deseas ver. Es muy probable que ahora aparezcan opciones que antes no eran visibles. Estos contenidos suelen estar disponibles en su idioma original, y muchos incluyen subtítulos en español.

Este método resulta especialmente útil si eres fan de producciones internacionales, como los populares K-Dramas surcoreanos. Muchas de estas series no están traducidas de inmediato a todos los idiomas, por lo que cambiar el idioma del perfil puede abrirte la puerta a una parte del catálogo que de otro modo quedaría oculta.

Este ajuste no modifica la disponibilidad legal de los contenidos por región: no se trata de un truco para ver catálogos de otros países, sino de una forma legítima de acceder a títulos que ya están disponibles en tu zona, pero que no se muestran por defecto debido al idioma configurado.

Además del contenido visible, el cambio de idioma también afecta la interfaz de la plataforma, incluyendo menús y recomendaciones. Si prefieres mantener la navegación en español, puedes volver a cambiar el idioma una vez hayas encontrado el contenido que buscabas.

En resumen, ajustar el idioma de tu cuenta a inglés puede ayudarte a explorar más a fondo el catálogo de Netflix y descubrir joyas ocultas, especialmente aquellas que no han sido localizadas al español, pero que sí están disponibles en otros idiomas.