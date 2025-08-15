La noche siempre llega _20250813_145307_0000

Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega

La película La noche siempre llega centra su trama en Lynette, una mujer que lo arriesga todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, emprendiendo una peligrosa odisea y enfrentándose a su oscuro pasado.

La historia se sitúa en Portland, ciudad en la que vive una mujer llamada Lynette (Vanessa Kirby), quien no ha tenido una vida fácil. Ella es responsable de su hermano Kenny, que necesita cuidados constantes. Además, está en riesgo de quedarse en la calle y tiene una madre problemática. Su única esperanza es conseguir una casa con el dinero ahorrado durante años para darle un futuro a su hermano y a ella misma.

Pero cuando su madre gasta todo en un coche, Lynette debe hacer cualquier cosa, aunque sea ilegal, para conseguir un techo. De lo contrario, corre el riesgo de que a Kenny lo separen de ella los servicios sociales.

La película es una carrera contrarreloj para recuperar el dinero perdido, por lo que sigue a la protagonista a lo largo de toda la noche, viendo cómo se enfrenta a su oscuro pasado para lograr de una vez la libertad y la estabilidad que tanto ansía.

Netflix: tráiler de la película La noche siempre llega

Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix

Vanessa Kirby como Lynette

Jennifer Jason Leigh como Doreen

Zack Gottsagen como Kenny

Stephan James como Cody

Julia Fox como Gloria

Eli Roth como Blake

Randall Park como Scott

Michael Kelly como Tommy

J. Claude Deering como David Claremont

Dana Millican como Rebecca

Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica