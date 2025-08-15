La noche siempre llega _20250813_145307_0000
Netflix: de qué trata la película La noche siempre llega
La película La noche siempre llega centra su trama en Lynette, una mujer que lo arriesga todo para asegurarse un futuro para ella y su hermano, emprendiendo una peligrosa odisea y enfrentándose a su oscuro pasado.
La historia se sitúa en Portland, ciudad en la que vive una mujer llamada Lynette (Vanessa Kirby), quien no ha tenido una vida fácil. Ella es responsable de su hermano Kenny, que necesita cuidados constantes. Además, está en riesgo de quedarse en la calle y tiene una madre problemática. Su única esperanza es conseguir una casa con el dinero ahorrado durante años para darle un futuro a su hermano y a ella misma.
Pero cuando su madre gasta todo en un coche, Lynette debe hacer cualquier cosa, aunque sea ilegal, para conseguir un techo. De lo contrario, corre el riesgo de que a Kenny lo separen de ella los servicios sociales.
La película es una carrera contrarreloj para recuperar el dinero perdido, por lo que sigue a la protagonista a lo largo de toda la noche, viendo cómo se enfrenta a su oscuro pasado para lograr de una vez la libertad y la estabilidad que tanto ansía.
Netflix: tráiler de la película La noche siempre llega
Reparto de La noche siempre llega, película de Netflix
- Vanessa Kirby como Lynette
- Jennifer Jason Leigh como Doreen
- Zack Gottsagen como Kenny
- Stephan James como Cody
- Julia Fox como Gloria
- Eli Roth como Blake
- Randall Park como Scott
- Michael Kelly como Tommy
- J. Claude Deering como David Claremont
- Dana Millican como Rebecca
Dónde ver la película La noche siempre llega, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película La noche siempre llega (Night Always Comes) se puede ver en Netflix.
- España: la película La noche siempre llega se puede ver en Netflix.