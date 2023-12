Última llamada para Estambul se propone desafiar las convenciones y explorar las complejidades de las relaciones humanas en el contexto de una ciudad que nunca duerme.

Por otro lado, Beren Saat y Kvanç Tatltu, dos nombres bien establecidos en la escena del entretenimiento turco, elevan la película con sus interpretaciones convincentes.

Una llamada para Estambul dura apenas 1 hora y 31 minutos es una historia sobre Nueva York, el amor y las segundas oportunidades en la que Serin y Mehmet, quienes se conocen de casualidad en el aeropuerto antes de abordar un vuelo de Estambul a Nueva York.

Como podríamos esperar de las películas románticas, nuestra nueva pareja vive una noche inolvidable en la Gran Manzana, llena de emociones intensas, deseos y tentación, enmarcados por el encanto de Nueva York y aunque todo suena perfecto, hay un gran problema: los dos están casados.

Kvanç Tatltu y Beren Saat, como Mehmet y Serin, respectivamente.

Con papeles más breves, el reparto está completado por John Bradford, Nikima Brooks, Angela Chew, Joy Donze, Sindia Duverge, Annie McCain Engman, Charlie Engman, Ty Fisher, Johnny Gaffney, Tristan James, Daniel Kwiatkowski, Chase Lanting, Michael Loayza, Rebecca Packer, Gabrielle Policano, Sammi Rivera, George Slatin y Susan Slatin, entre otros.

