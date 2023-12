unlugarseguro1.jpg Streaming. En Netflix triunfa la película turca con una dura historia de vida.

De qué se trata Un lugar seguro

A Melisa (Asli Enver) le quedan cinco meses de vida, más o menos. Sale de la consulta del médico con la mala noticia y se detiene. Cierra los ojos y se imagina a sí misma en una playa mirando pensativamente al océano.

Para agravar la tragedia, ella y su hijo de seis años, Can (Mert Ege Ak), son inseparables. Su padre está ausente, aunque el niño atesora una foto de los tres de hace años.

Ella es madre soltera en un pequeño apartamento de Estambul, y comparte un dormitorio con el niño, con una cortina que separa sus camas.

Ella atiende las mesas y él se sienta tranquilamente en la esquina del restaurante. Caminan hacia la escuela y se separan brevemente, conscientes de dónde está el otro a ambos lados de un alto muro de hormigón; él vuelve corriendo hacia ella. Ella no le obliga a irse.

¿Por qué habría de hacerlo? El tiempo que pasan juntos es corto. Cualquiera que sea su dolencia no especificada, aún no le ha pasado factura física, y lo peor es que Can no sabe que su madre se está muriendo.

Protagonistas de Un lugar seguro

Asl Enver

Kaan Urgancolu

Mert Ege Ak

Trailer de Un lugar seguro