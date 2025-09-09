El estreno en Netflix de esta película fue el domingo 7 de septiembre de 2025, con una duración de 1 hora y 41 minutos de duración.

Si bien no se trata de una película de las más nuevas, la que tanto esperan los usuarios, vale la pena adentrarse en una historia que marcó los inicios del laureado actor estadounidense Arnold Schwarzenegger.

Netflix: de qué trata la película El sobreviviente

La película que acaba de llegar a Netflix centra su relato en una sociedad totalitaria futurista, en donde Ben Richards (Arnold Schwarzenegger), un policía correcto que es acusado de una masacre que no cometió, no tendrá más remedio que luchar por su vida para poder demostrar su inocencia. ¿Cómo lo hará? Formando parte de un reality show en la televisión llamado The Running Man.

Reparto de El sobreviviente, película de Netflix

Arnold Schwarzenegger (Ben Richards)

María Conchita Alonso (Amber Méndez)

Richard Dawson (Damon Killian)

Yaphet Kotto (William Laughlin)

Marvin J. McIntyre (Harold Weiss)

Mick Fleetwood (Mic)

Sven-Ole Thorsen (Sven)

Tráiler de El sobreviviente, película de Netflix

