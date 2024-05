Netflix acaba de estrenar la nueva serie turca que llegó para ser un exitazo mundial.

Gracias, ¿el siguiente? (en su idioma original llamada "Kimler Geldi Kimler Geçti") es una de las grandes apuestas de Netflix para el 2024 y tiene a grandes actoes como Serenay Sarkaya, Metin Akdülger y Hakan Kurta.

La nueva serie turca de Netflix cuenta de una temporada y 8 capítulos que tienen, de promedio, una duración de 45 minutos.

El gigante del streaming Netflix realiza una breve reseña de Gracias, ¿el siguiente? y cuenta que "con el apoyo incondicional de sus mejores amigas, una joven abogada entra de lleno al confuso mundo de las citas modernas para superar una ruptura dolorosa".

►TE PUEDE INTERESAR: Netflix: la película de casi dos horas que no te dejará levantarte del sillón y es la más vista

Mientras que la sinopsis oficial de Gracias, ¿el siguiente? cuenta que una joven abogada que, tras atravesar una complicada y triste ruptura, decide probar suerte en el, para ella, desconocido mundo de las citas online.

Sus amigas le animan a que no se rinda porque están seguras de que en una de las sucesivas citas conocerá a su nueva media naranja.

Embed - Thank You, Next | Date Announcement | Netflix