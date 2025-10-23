El 23 de octubre de 2025 llegó a Netflix la segunda temporada de una de las comedias románticas más aclamadas del año. Creada por Erin Foster, la serie mezcla humor, drama y un toque de caos emocional, explorando lo que ocurre después del flechazo inicial, con nuevos conflictos entre los protagonistas y la incorporación de personajes inéditos.
Netflix: acaba de estrenar la comedia con un romance inesperado y tensión desbordante que enciende pasiones
Netflix estrena la segunda temporada de una comedia romántica que promete ser de las series y películas más comentadas del año
Con dos temporadas de 10 capítulos cada una, esta ficción se ha consolidado como una de las opciones favoritas entre las series y películas de Netflix, destacándose por su autenticidad y estilo divertido. Se trata de Nadie quiere esto, descrita por la crítica como “divertida” y “auténtica”.
La segunda temporada de Nadie quiere esto promete más risas, situaciones inesperadas y una mirada entretenida a las relaciones modernas, reafirmando su lugar entre las series y películas imperdibles de Netflix para los fanáticos del género romántico y cómico.
Netflix: de qué trata la serie Nadie quiere esto
La sinopsis oficial de Netflix sobre Nadie quiere esto versa: “Tras otra cita desastrosa, Joanne llega a la fiesta de una amiga y conoce a Noah, un adorable rabino que acaba de terminar con su novia”.
Esta serie Netflix tiene como protagonistas a Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody). Ella es una presentadora de pódcast sobre sexo agnóstica y él es un rabino que está separado. Pese a sus diferencias, ellos se enamoran. Pero, ¿podrá sobrevivir un romance teniendo vidas tan radicalmente opuestas, además de soportar lo entrometida que son sus familias?
En la segunda temporada, la relación entre Joanne y Noah se pone a prueba en situaciones mucho más reales. Ya no se trata solo de enamorarse, sino de encajar en la vida del otro: las fiestas familiares, las diferencias culturales, las expectativas a futuro y los pequeños choques del día a día.
Netflix: tráiler de Nadie quiere esto, temporada 2
Reparto de Nadie quiere esto, serie de Netflix
- Kristen Bell (Joanne)
- Adam Brody (Noah)
- Justine Lupe (Morgan)
- Timothy Simons (Sasha)
- Jackie Tohn (Esther)
- Michael Hitchcock (Henry)
- Paul Ben-Victor (Ilan)
- Stephanie Faracy (Lynne)
- Tovah Feldshuh (Bina)
- Sherry Cola (Ashley)
- D’Arcy Carden (Ryann)
- Leighton Meester (Abby)
- Miles Fowler como Lenny, un nuevo interés romántico para Morgan
- Alex Karpovsky como Big Noah, un rabino bastante particular
- Arian Moayed como el Dr. Andy, un terapeuta carismático y algo engreído
Dónde ver la serie Nadie quiere esto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Nadie quiere esto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Nobody Wants This se puede ver en Netflix.
- España: la serie Nadie quiere esto se puede ver en Netflix.