Netflix: acaba de estrenar la comedia con un romance inesperado y tensión desbordante que enciende pasiones

nadie quiere esto serie Nadie quiere esto estrenó su segunda temporada en Netflix.

Netflix: de qué trata la serie Nadie quiere esto

La sinopsis oficial de Netflix sobre Nadie quiere esto versa: “Tras otra cita desastrosa, Joanne llega a la fiesta de una amiga y conoce a Noah, un adorable rabino que acaba de terminar con su novia”.

Esta serie Netflix tiene como protagonistas a Joanne (Kristen Bell) y Noah (Adam Brody). Ella es una presentadora de pódcast sobre sexo agnóstica y él es un rabino que está separado. Pese a sus diferencias, ellos se enamoran. Pero, ¿podrá sobrevivir un romance teniendo vidas tan radicalmente opuestas, además de soportar lo entrometida que son sus familias?

nadie quiere esto serie (2) Nadie quiere esto arrasa en Netflix con nuevas subtramas y personajes.

En la segunda temporada, la relación entre Joanne y Noah se pone a prueba en situaciones mucho más reales. Ya no se trata solo de enamorarse, sino de encajar en la vida del otro: las fiestas familiares, las diferencias culturales, las expectativas a futuro y los pequeños choques del día a día.

Netflix: tráiler de Nadie quiere esto, temporada 2

Embed - Nadie quiere esto | Tráiler oficial de la temporada 2 | Netflix

Reparto de Nadie quiere esto, serie de Netflix

Kristen Bell (Joanne)

Adam Brody (Noah)

Justine Lupe (Morgan)

Timothy Simons (Sasha)

Jackie Tohn (Esther)

Michael Hitchcock (Henry)

Paul Ben-Victor (Ilan)

Stephanie Faracy (Lynne)

Tovah Feldshuh (Bina)

Sherry Cola (Ashley)

D’Arcy Carden (Ryann)

Leighton Meester (Abby)

Miles Fowler como Lenny, un nuevo interés romántico para Morgan

Alex Karpovsky como Big Noah, un rabino bastante particular

Arian Moayed como el Dr. Andy, un terapeuta carismático y algo engreído

Dónde ver la serie Nadie quiere esto, según la zona geográfica