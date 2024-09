Mujer Bonita: ¿cómo se llevan Richard Gere y Julia Roberts?

Embed - Pretty Woman (1990) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

En una reciente entrevista realizada en el Festival Internacional del cine de Venecia, Richard Gere mencionó la icónica escena donde su personaje desviste a Roberts sobre el piano: "Quiero decir, no hay química. Es evidente que este actor y esta actriz no tienen química alguna... No había visto esto en mucho tiempo. Es una escena sexy”.

Gere continuó: "Está criminalmente mal escrito. Era básicamente un traje y un buen corte de pelo”. Sin embargo, no se puede negar que el público sintió todo lo contrario, y muchos aseguran que Richard y Julia encendían la pantalla.

En cuanto a cómo surgió la escena tan famosa de Mujer Bonita, Richard Gere dijo: "Garry me preguntó, '¿Qué haces cuando es tarde en un hotel?'. Y yo le respondí, 'Bueno, normalmente tengo jet-lag, así que me quedo despierto. Si hay un bar y un piano, toco un poco'. Así que básicamente improvisamos la escena y... empecé a tocar algo melancólico, que reflejaba la vida interior de mi personaje".

¿De qué trata la película Mujer Bonita?

"Un empresario contrata a una prostituta hermosa para que sea su acompañante durante una semana de negocios en Beverly Hills", es la sinopsis oficial de la película "Mujer Bonita", la cual se estrenó en 1990.

¿Cuánto dinero recaudó Pretty Woman?

Con un presupuesto de 14 millones de dólares, la película Mujer Bonita logró recaudar 463 millones e inaugurar una época dorada para las comedias románticas. "Esta es una película muy pequeña dirigida por el fabuloso Garry Marshall. Pero nos divertimos mucho haciendo esta película tan, tan diminuta. No sabíamos si alguien la vería. Creíamos que nadie prestaría atención a esta película pequeñísima", indicó Richard Gere.