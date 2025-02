Marlon Brando rechazó una estatuilla de los Premios Oscar y fue una polémica mundial en 1973

Marlon Brando.png

Más allá de su éxito en la gran pantalla, Brando fue una figura polémica y comprometida con causas sociales. A lo largo de su vida, utilizó su fama para visibilizar temas como los derechos civiles y la lucha de los pueblos indígenas en Estados Unidos.

Este detalle particular de un actor tan conocido en el mundo, no pasa desapercibido y él nunca quiso ocultarlo. En el año 1973, fue polémico en una entrega de Premios Oscar que será recordada por muchísimos años más.

oscar marlon brando (1).jpg

Marlon Brando fue el rostro de "El Padrino" y por esa película se consagró en el mundo del cine. Su actuación fue tal que desde la Academia decidieron entregarle el premio a Mejor Actor, pero él ni siquiera estuvo presente en la premiación.

Luego de que fuera nombrado tras la frase "and the winner is...", una activista llamada Sacheen Littlefeather se acercó al escenario y habló en lugar del famosísimo actor. “Esta noche vengo en representación de Marlon Brando. Me ha pedido que les diga, en un discurso muy largo que ahora no puedo compartir por falta de tiempo, pero que después voy a compartir con la prensa, que lamentablemente rechaza este generoso galardón”.

Embed - Marlon Brando rechaza el premio Óscar por El Padrino (HQ/Sub. Esp.)

Luego terminó con la frase: “Esto es debido al maltrato a los indios estadounidenses en la actualidad por la industria cinematográfica y en la televisión”. De esta manera, la activista dejó más que clara la postura política y social de Marlon Brando que lo llevó a ni siquiera aceptar semejante galardón ante los ojos del mundo.