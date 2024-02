Madame Web y esa insana costumbre de destruir el universo de Spiderman

►TE PUEDE INTERESAR: Todos los detalles secretos del trailer de Deadpool 3

Qué han dicho las críticas sobre Madame Web, la película de Sony y Marvel

Madame Web es uno de los personajes más importantes del universo de Spiderman, pero cuenta con la misma maldición que todas aquellas que han sido hechas por Sony: no logran hacer algo que guste a los críticos y a los fanáticos de este universo. Ya ocurrió con Venom, con Morbius y ahora con este personaje.

"Desastre vergonzoso": la película de un personaje de Marvel fue destrozada por los críticos

Según el crítico Cris Parker, Madame Web “es un desastre vergonzoso. Estrellas desperdiciadas en probablemente la peor película de cómics que he visto en mi vida. Los memes la redimirán”. Otro que destrozó a la película fue Ricarfdo Aymar, de The Hollywood Handle: “Es horrible. Intenté disfrutarla pero lamentablemente la mala ejecución no ayudó. Sony debe dejar de hacer esto”.

No todas las críticas fueron negativas hacia esta película de Sony sobre el personaje de Marvel: James Poole, de Full Circle Cinema destacó que “está totalmente bien. Realmente no hay mucho que decir aquí. Las protagonistas son encantadoras y las vibes de slasher/Destino Final están ahí”.