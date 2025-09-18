Embed - Jonas Brothers on Instagram: "Good morning campers"
Esta nueva película de Camp Rock contará con un elenco completamente renovado. Liamani Segura se une como Sage, mientras que Malachi Barton interpretará a Fletch. Lumi Pollack será Rosie, Hudson Stone debuta como Desi, Casey Trotter dará vida a Cliff, Brooklynn Pitts será Callie y Ava Jean asumirá el papel de Madison.
Los Jonas Brothers retomarán sus icónicos roles como Shane Gray (Joe), Nate Gray (Nick) y Jason Gray (Kevin), quienes aparecerán como miembros de la recordada banda Connect 3. Además, Además, Maria Canals-Barrera regresará como Connie (la madre del personaje de Demi Lovato).
La dirección de Camp Rock 3 estará a cargo de Veronica Rodriguez, con guion de Eydie Faye y contará con coreografía de Jamal Sims.
¿De qué tratará Camp Rock 3?
La trama de Camp Rock 3 seguirá a Connect 3 tras perder su acto de apertura para una gira de reencuentro muy esperada. Los hermanos Gray regresan al campamento que los vio nacer como músicos para descubrir "la próxima gran estrella", mientras los campistas compiten por la oportunidad de abrir el concierto de su banda favorita.
¿Demi Lovato aparecerá en Camp Rock 3?
Demi Lovato no regresará a Camp Rock en su rol de Mitchie, pero si se confirmó que ella será una de las productoras ejecutivas. La película estrenará en Disney+.