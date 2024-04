Liam Neeson arrasa con una película fascinante.

►TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Francella y Diego Peretti la rompen con este peliculón de una historia real

De repente, la Dra. Carolyn Ryan (Streep) y su marido, Ben (Neeson) se enfrentan a un dilema desgarrador: arriesgarlo todo por la inocencia de su hijo, protegerlo de su posible culpa.

Devastador, pero poderosamente entretenido, Antes y después es emocionante de principio a fin.

El escalofriante descubrimiento del cuerpo destrozado de una joven lleva a la policía a acusar al novio de la chica. Los padres del chico luchan con todas sus fuerzas para conocer la verdad de lo ocurrido.

Basada en la novela homónima de la escritora Rosellen Brown, este sólido -aunque imperturbable- drama lleno de suspense narra la desesperación de unos padres para descubrir si su hijo es el responsable del asesinato de su pareja

Embed - Before and After (1996) ORIGINAL TRAILER [HQ]