Las 5 películas que debes ver al menos una vez en la vida, según la Universidad de Harvard

En 1958 Alfred Hitchcock dirigió esta película que se ha convertido en una de las más importantes de su carrera. El filme se basó en la investigación de Scottie Fergusson, un detective de policía de San Francisco que padece vértigo y decide retirarse tras un traumático suceso.

Otra de las películas que integran el listado de la Universidad de Harvard es "All the President’s Men", la cual se estrenó en 1976 y contó con el protagónico de Robert Redford y Dustin Hoffman. Además la misma se llevó a casa 4 premios Oscar. La película relata el caso Watergate, con dos periodistas del Washington Post que se sumergen en su investigación.

