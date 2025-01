Las 3 películas de terror que causaron pesadillas en el 2024, según un estudio científico

peliculas terror (4).jpg

De acuerdo a los detalles del proceso de análisis, las proyecciones se realizan durante semanas hasta poder publicar los resultados unos días antes de Halloween. Entre las cuestiones que se tienen en cuenta en el estudio se encuentra la frecuencia cardíaca al momento de ver la película y la comparan con el promedio en reposo.

Ahora sí, las 10 películas más terroríficas que se estrenaron entre 2023 y 2024 fueron: Oddity, Terrifier 3, Stopmotion, Inmaculate, Longlegs, The First Omen, Late Night with the Devil, Alien Romulus, Speak no evil y The Sustance.

De qué tratan las películas del podio de terror 2024

Oddity: Darcy, una médium ciega y vendedora de curiosidades, sigue llorando la muerte de su hermana gemela tras un año desde su fallecimiento. Un maniquí de madera de su gabinete de curiosidades se convierte en un elemento crucial para descubrir la verdad sobre el asesinato de su hermana. Por el momento no está en streaming.

Terrifier 3: El payaso Art desata el caos entre los desprevenidos habitantes del condado de Miles mientras duermen plácidamente en Nochebuena. Tras sobrevivir a la masacre de Halloween perpetrada por el peor asesino en serie desde Jack el Destripador, Sienna y su hermano se esfuerzan por reconstruir sus vidas destrozadas. A medida que se acercan las fiestas de Navidad, intentan abrazar el espíritu navideño y dejar atrás los horrores del pasado. Pero justo cuando creen que están a salvo, el payaso Art regresa, decidido a convertir su alegría navideña en una nueva pesadilla. Está disponible en Amazon Prime y Apple TV.

Stopmotion: Una animadora de stop-motion lucha por controlar sus demonios tras la pérdida de su autoritaria madre. Solamente está disponible en Hulu de Estados Unidos.