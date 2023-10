La serie de Steven Spielberg y Tom Hanks de 10 capítulos es furor en Netflix

el pacífico netflix.jpg El Pacífico es una miniserie de televisión ambientada en la Segunda Guerra Mundial, producida por HBO, que se estrenó en marzo de 2010.

Los creadores de "Band of Brothers" Steven Spielberg y Tom Hanks se asocian de nuevo en otra serie ganadora del Emmy. Los protagonistas son James Badge Dale, Joseph Mazzello y Jon Seda.

El Pacífico cuenta de una temporada de 10 capítulos, que tienen una duración promedio de 50 minutos.

Netflix: de qué trata El Pacífico

Sucesora de "Hermanos de Sangre", también producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, y creada por Dreamworks y HBO, es la serie más cara de todos los tiempos.

Se basa sobre todo en las memorias de dos soldados norteamericanos, "With the Old Breed" de Eugene Sledge y "Helmet for My Pillow" de Robert Leckie, que narran sus experiencias en la lucha contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Diciembre de 1941. Poco tiempo ha pasado desde el devastador ataque japonés de Pearl Harbor y, aun así, Robert Leckie se acaba de alistar en el Cuerpo de Marines. En un acto impulsivo le dice a su vecina Vera, que le escribirá cuando esté fuera. Por otro lado, el Sargento John Basilone también es enviado, junto a sus inseparables brothers-in-arms, al centro de operaciones en el Pacífico donde, en palabras de su Coronel, estarán luchando por "diminutas porciones de territorio de las que nunca habíamos oído hablar".

Mientras tanto, en Alabama, el joven Eugene Sledge queda desolado cuando se confirma que su padre todavía no se ha recuperado de un soplo en el corazón. Algo que impide que Sledge pueda alistarse junto a su mejor amigo, Sid Phillips. Varios meses después Phillips es asignado a la misma compañía que Leckie para tomar parte en la invasión de una isla lejana llamada Guadalcanal. La toma de la playa no presenta resistencia enemiga pero, cuando los soldados se adentran en la selva, quedan horrorizados y sedientos de justicia al encontrar los cuerpos mutilados de varios compañeros Marines.

Prácticamente abandonados en tierra enemiga, este grupo de soldados se encuentra a punto de conocer de primera mano los verdaderos horrores de la guerra.

Reparto de El Pacífico, serie de HBO que se puede ver en Netflix

James Badge Dale

Joseph Mazzello

Jon Seda

Ashton Holmes

Rami Malek

Josh Helman

Martin McCann

Keith Nobbs

Toby Leonard Moore

Tom Hanks

Jacob Pitts

Nathin Art Butler

Netflix: tráiler de El Pacífico