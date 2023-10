carlas.jpg Streaming. Ester Expósito arrasa en Netflix con una miniserie española.

De qué se trata Élite historias breves: Carla Samuel

La historia protagonizada por Carla y Samuel es la despedida del personaje de la actriz que tanto necesitábamos. La pareja ha pasado por mucho, pero ahora separan sus caminos para siempre.

En el aeropuerto, Samuel intenta llevar a cabo un gran gesto romántico para convencer a Carla de que no se vaya a Londres.

No obstante, Samuel tratará de convencerla de seguir adelante y, de la mano de ambos, revisitaremos su historia de amor.

Ahí Samuel se ve obligado a comprar un vuelo a Lisboa para poder entrar a la sala de abordaje.

Ante los intentos del galán por recuperarla, Carla le dice que es triste verlo mendigar por su amor y le pide que cuando ella regrese del baño, espera no encontrarlo.

No obstante, Samuel la ve irlo a buscar y hablan: “¡Madre Mía, esto es agotador! Hay tantas cosas que no sabes”, le dice Carla a su amado, quien le dice que le cuente, a lo que ella replica: “¿para qué? Igual no va iba a funciona”.

Como recientemente desvelaba la plataforma de streaming, Élite historias breves funcionará como antesala para uno de los estrenos de la temporada 4 de Élite.

Protagonistas de Élite historias breves: Carla Samuel

Ester Expósito

Itzan Escamilla

Trailer de Élite historias breves: Carla Samuel