La serie de Netflix que emocionó y fue furor en el mundo entero

Pero "The Flash", la serie de Netflix, no solo destaca por sus increíbles efectos especiales y las batallas épicas entre héroes y villanos. También aborda temas como el dolor y la pérdida de seres queridos, la importancia de la familia y la amistad, y la lucha por hacer lo correcto incluso si eso implica sacrificar algo importante. En definitiva, una serie emotiva y emocionante que no te puedes perder.

Esta serie de Netflix surgió como parte del llamado Arrowverse, ya que comenzó con Arrow y fue allí donde se presentó al personaje de Barry Allen. Son varias los programas que componen este universo. Entre ellos se encuentran: Supergirl, Batgirl, Legends of Tomorrow y Superman & Lois.

Reparto de The Flash, la serie de Netflix