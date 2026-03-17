La serie francesa de Netflix que genera una revolución con 8 capítulos

Con un total de apenas 8 capítulos, esta serie logró causar una verdadera revolución al momento de su estreno en Netflix, y si bien la cancelaron, la única temporada sigue siendo muy reproducida. Las valoraciones acompañan los números obtenidos, y es que aparece como una de las principales recomendaciones de historias que se tratan de relatos de época.

La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, es uno de los relatos franceses más elegidos de la plataforma.

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Netflix: de qué trata la serie La revolución

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, La revolución centra su atención en: "En esta reversión de la historia, una enigmática enfermedad asola la Francia del siglo XVIII y origina una confrontación brutal entre los rebeldes y la aristocracia".

La serie es un relato de época no convencional, por lo que es aún más interesante para los suscriptores de Netflix.

la revolucion 3

Netflix: reparto la serie La revolución

Amir El Kacem

Marilou Aussilloux

Lionel Erdogan

Isabel Aimé Gonzalez Sola

Julien Frison

Doudou Masta

Dimitri Storoge

Amélia Lacquemant

Coline Beal

Laurent Lucas

Gaia Weiss

Chiara Tantimonaco

Dónde ver la serie La revolución, según la zona geográfica