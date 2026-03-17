Netflix dispone de un catálogo de series y películas pensado para todos los gustos de los suscriptores. Desde Francia llega una serie que se convirtió en un verdadero ícono de la plataforma, de la mano de un relato de época, que apenas tiene 8 capítulos y que a 6 años de su estreno, continúa rankeando: La revolución.
La serie francesa de Netflix que genera una revolución con 8 capítulos
Esta serie es de época y su historia no es para nada convencional a lo que solemos ver dentro de Netflix
En Europa, los países se han ido especializando en distinto tipos de historias, en lo que respecta a series y películas que llegan a Netflix, como las producciones francesas que suma dramas top mundiales. Esta serie se ha convertido en un relato que atrapó a los suscriptores desde el minuto uno, mezclando una historia muy interesante y realmente intensa.
Netflix invirtió un presupuesto realmente considerable para recrear la Francia del siglo XVIII, desde los sets, el vestuario detallado y los efectos visuales, llevaron a que sea una de las producciones más caras provenientes de este país. A pesar de todo esto, desde el catálogo de series y películas se decidió cancelar la serie tras su primera temporada, sin importar la cantidad de reproducciones obtenidas.
Con un total de apenas 8 capítulos, esta serie logró causar una verdadera revolución al momento de su estreno en Netflix, y si bien la cancelaron, la única temporada sigue siendo muy reproducida. Las valoraciones acompañan los números obtenidos, y es que aparece como una de las principales recomendaciones de historias que se tratan de relatos de época.
La serie fue estrenada a nivel mundial en el catálogo de series y películas de Netflix en el 2020, y desde entonces, es uno de los relatos franceses más elegidos de la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie La revolución
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie francesa de 8 capítulos, La revolución centra su atención en: "En esta reversión de la historia, una enigmática enfermedad asola la Francia del siglo XVIII y origina una confrontación brutal entre los rebeldes y la aristocracia".
La serie es un relato de época no convencional, por lo que es aún más interesante para los suscriptores de Netflix.
Netflix: reparto la serie La revolución
- Amir El Kacem
- Marilou Aussilloux
- Lionel Erdogan
- Isabel Aimé Gonzalez Sola
- Julien Frison
- Doudou Masta
- Dimitri Storoge
- Amélia Lacquemant
- Coline Beal
- Laurent Lucas
- Gaia Weiss
- Chiara Tantimonaco
Dónde ver la serie La revolución, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La revolución se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Revolution se puede ver en Netflix.
- España: la serie La revolución se puede ver en Netflix.