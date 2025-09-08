La serie finlandesa de Netflix que arrasa con 28 capítulos

La serie llega a través de una producción finlandesa, y la sorpresa que gira en torno a esta oferta del catálogo de series y películas, es que va camino a los 10 años en la plataforma, por lo que se mantiene muy vigente. Su presencia en Netflix no ha pasado inadvertida para los suscriptores, y es que son ellos los encargados de que este relato sombrío y oscuro continuará rankeando en las ofertas del género.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2018, y desde entonces es de las mejores historias finlandesas más elegidas de la plataforma.

De qué trata la serie Deadwind, de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta icónica serie policial, Deadwind centra su historia en: "Tan solo meses después de una trágica pérdida, la detective Sofia Karppi investiga el asesinato de una mujer vinculada con una constructora de Helsinki".

28 capítulos de una historia irresistible y sin igual, hacen de esta serie un ícono de Netflix.

A pesar de que los suscriptores aman las ofertas cortas en Netflix, la serie los conquistó con 28 capítulos.

