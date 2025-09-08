La serie finlandesa de Netflix que arrasa con 28 capítulos

La serie finlandesa de Netflix que arrasa con 28 capítulos

Netflix ofrece un catálogo, donde las series y películas disponibles, cubre todos los gustos de los suscriptores. Con un total de 28 capítulo, una serie nórdica se posicionó como la oferta de drama policial más buscada de los últimos años, y el mundo entero, cayó rendida a sus pies: Deadwind.

Hay estilos muy marcados dentro del catálogo de Netflix, y es que de acuerdo a su procedencia, suelen tener características claras, como ocurre con todas aquellas ofertas nórdicas de series y películas. Fiel a este estilo, esta serie logró conquistar al mundo entero con un relato sombrío, repleto de misterio, lo cual la llevó a posicionarse como una de las más buscadas del género en la plataforma.

deadwind 1
La serie es una de las mejores ofertas nórdicas disponibles en el catálogo de Netflix

La serie es una de las mejores ofertas nórdicas disponibles en el catálogo de Netflix

Estamos frente a una serie que no se limita a hacer un drama criminal clásico, es por eso que a lo largo de sus 24 capítulos divididos en 3 temporadas, rondaremos por historias que van desde narcotráfico a corrupción. Lo que más han destacado los suscriptores del catálogo de series y películas de Netflix no es su relato, sino todas las herramientas técnicas que ocupa, especialmente la fotografía.

La serie llega a través de una producción finlandesa, y la sorpresa que gira en torno a esta oferta del catálogo de series y películas, es que va camino a los 10 años en la plataforma, por lo que se mantiene muy vigente. Su presencia en Netflix no ha pasado inadvertida para los suscriptores, y es que son ellos los encargados de que este relato sombrío y oscuro continuará rankeando en las ofertas del género.

Netflix decidió incorporar esta serie al catálogo de series y películas a inicios del 2018, y desde entonces es de las mejores historias finlandesas más elegidas de la plataforma.

Embed - Deadwind | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #DeadWind #SerieAdictos #trailerespañol #Netflix

De qué trata la serie Deadwind, de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta icónica serie policial, Deadwind centra su historia en: "Tan solo meses después de una trágica pérdida, la detective Sofia Karppi investiga el asesinato de una mujer vinculada con una constructora de Helsinki".

28 capítulos de una historia irresistible y sin igual, hacen de esta serie un ícono de Netflix.

deadwind 2
A pesar de que los suscriptores aman las ofertas cortas en Netflix, la serie los conquistó con 28 capítulos.

A pesar de que los suscriptores aman las ofertas cortas en Netflix, la serie los conquistó con 28 capítulos.

Reparto de la serie Deadwind, de Netflix

  • Viitala como Sofia Karppi
  • Lauri Tilkanen como Sakari Nurmi
  • Jani Volanen como Usko Bergdahl
  • Pamela Tola como Anna Bergdahl
  • Eedit Patrakka como Armi Bergdahl
  • Elsa Brotherus como Isla Bergdahl
  • Tommi Korpela como Alex Hoikkala
  • Pirjo Lonka como Julia Hoikkala
  • Riku Nieminen como Roope Hoikkala

Temas relacionados:

Te puede interesar