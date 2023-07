La serie estadounidense que revoluciona Netflix con solo 9 capítulos

►TE PUEDE INTERESAR: La miniserie española de 8 capítulos que es furor en Netflix con José Coronado

La miniserie se encuentra dentro del selecto grupo de las producciones más vistas del género, y cuenta tan solo con 9 capítulos.

La historia de Netflix es tan atrapante que es ideal para disfrutarla durante estas jornadas de frío. Incluso se puede ver en menos de una semana.

El panadero y la belleza cuenta con solo una temporada y se sumó a Netflix en abril de 2021. Se trata de una miniserie con capítulos que duran entre 40 y 45 minutos, lo cual es ideal para pasar horas viendo esta imperdible y graciosa historia.

La miniserie El panadero y la belleza, de Netflix, señala en su sinopsis oficial: “Un panadero de Miami y una estrella del mundo de la moda buscan la receta para mantener su relación a pesar de ex celosos, familiares entrometidos y paparazzi invasivos".



EL PANADERO Y LA BELLEZA (THE BAKER AND THE BEAUTY) | NETFLIX | Crítica / Opinión