La película de Netflix de 2 horas que acaba de estrenar y te volverá loco con un romance prohibido

Estamos hablando de la película Mensajes de voz para Isabelle, una producción dirigida por Leah McKendrick que desarrolla una historia divertida y dramática a lo largo de 1 hora y 58 minutos. A partir de hoy, está disponible en Netflix y es furor.

mensajes de voz para isabelle (2)

Netflix: de qué trata la película Mensajes de voz para Isabelle

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mensajes de voz para Isabelle versa: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegar por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".