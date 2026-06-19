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La película de Netflix de 2 horas que acaba de estrenar y te volverá loco con un romance prohibido

Este viernes 19 de junio, Netflix suma a su catálogo una película que combina comedia y drama con una historia sobre el amor a distancia

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Esta comedia romántica acaba de estrenar en Netflix y es furor.

Esta comedia romántica acaba de estrenar en Netflix y es furor.

Este viernes 19 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una comedia romántica excéntrica y conmovedora que promete arrasar entre las más vistas del ranking de streaming a nivel mundial.

Estamos hablando de la película Mensajes de voz para Isabelle, una producción dirigida por Leah McKendrick que desarrolla una historia divertida y dramática a lo largo de 1 hora y 58 minutos. A partir de hoy, está disponible en Netflix y es furor.

mensajes de voz para isabelle (2)

Netflix: de qué trata la película Mensajes de voz para Isabelle

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mensajes de voz para Isabelle versa: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegar por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".

Jill (Zoey Deutch) ha encontrado una manera de lidiar con la muerte de su hermana: contarle por mensaje de voz su caótica vida en San Francisco. Pero, sin que ella lo sepa, le asignan el número a otra persona, un evasivo agente de bienes raíces (Nick Robinson) que empieza a recibir las divertidas confesiones.

Netflix: tráiler de la película Mensajes de voz para Isabelle

Embed - Mensajes de voz para Isabelle | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de Mensajes de voz para Isabelle, película de Netflix

  • Zoey Deutch como Jill
  • Nick Robinson como Wes
  • Nick Offerman como Chef Bastien
  • Lukas Gage
  • Harry Shum Jr. como Andy
  • Ciara Bravo como Isabelle
  • Megan Danso
  • Toby Sandeman como Tyler
mensajes de voz para isabelle (1)

Dónde ver la película Mensajes de voz para Isabelle, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Mensajes de voz para Isabelle se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Mensajes de voz para Isabelle se puede ver en Netflix.
  • España: la película Mensajes de voz para Isabelle se puede ver en Netflix.

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