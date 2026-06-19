Este viernes 19 de junio de 2026, la plataforma de series y películas de Netflix estrenó una comedia romántica excéntrica y conmovedora que promete arrasar entre las más vistas del ranking de streaming a nivel mundial.
La película de Netflix de 2 horas que acaba de estrenar y te volverá loco con un romance prohibido
Este viernes 19 de junio, Netflix suma a su catálogo una película que combina comedia y drama con una historia sobre el amor a distancia
Estamos hablando de la película Mensajes de voz para Isabelle, una producción dirigida por Leah McKendrick que desarrolla una historia divertida y dramática a lo largo de 1 hora y 58 minutos. A partir de hoy, está disponible en Netflix y es furor.
Netflix: de qué trata la película Mensajes de voz para Isabelle
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Mensajes de voz para Isabelle versa: "Los entretenidos mensajes de voz que una joven mujer le deja a su hermana fallecida le llegar por azar a un desconocido, quien se enamora de ella sin siquiera verla".
Jill (Zoey Deutch) ha encontrado una manera de lidiar con la muerte de su hermana: contarle por mensaje de voz su caótica vida en San Francisco. Pero, sin que ella lo sepa, le asignan el número a otra persona, un evasivo agente de bienes raíces (Nick Robinson) que empieza a recibir las divertidas confesiones.
Netflix: tráiler de la película Mensajes de voz para Isabelle
Reparto de Mensajes de voz para Isabelle, película de Netflix
- Zoey Deutch como Jill
- Nick Robinson como Wes
- Nick Offerman como Chef Bastien
- Lukas Gage
- Harry Shum Jr. como Andy
- Ciara Bravo como Isabelle
- Megan Danso
- Toby Sandeman como Tyler
Dónde ver la película Mensajes de voz para Isabelle, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mensajes de voz para Isabelle se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Mensajes de voz para Isabelle se puede ver en Netflix.
- España: la película Mensajes de voz para Isabelle se puede ver en Netflix.