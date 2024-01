La sinopsis oficial de esta serie disponible en Amazon Prime Video es la siguiente: "El ascenso del primer gran magnate del cine, Monroe Stahr, que tiene que desafiar a su mentor para alcanzar el liderazgo del estudio donde trabaja".

La serie "El último magnate" está basada en la novela de F. Scott Fitzgerald, la ficción trasladaba al espectador hasta la era dorada de Hollywood, y narraba la historia del magnate del cine Monroe Stahr, un niño prodigio de un importante estudio de Hollywood en los años 30.

►TE PUEDE INTERESAR: Es una de las comedias más exitosas del verano y está en el catálogo de Prime Video

El protagonista de "El último magnate" es Matt Bomer, pero también lo acompaña un elenco repleto de figuras como Lily Collins, Kelsey Grammer, Rosemarie DeWitt, Dominique McElligott, Koen De Bouw, entre otros.

"Una adorable obra de época que incluye varias actuaciones de primer nivel (...) En sus mejores momentos, la serie recuerda a la elegancia melancólica de algunas de las mejores películas de los años 30", opinó la revista especializada en cine Variety.

THE LAST TYCOON Official Trailer (HD) Lily Collins/Kelsey Grammer Amazon Series