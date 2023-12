La serie argentina de suspenso que es la más vista en Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Iosi.png Póster de la serie "Iosi, el espía arrepentido".

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la serie "Iosi, el espía arrepentido"?

"Un agente de inteligencia argentino se infiltra en la comunidad judía para recopilar información que luego supuestamente se utiliza para perpetrar dos de los peores ataques terroristas en la historia de América Latina", indica la sinopsis de esta serie disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

Esta serie cuenta con un total de 16 episodios repartidos en 2 temporadas. Su elenco está compuesto por varias figuras del espectáculo local como el mendocino Marco Antonio Caponi, Gustavo Bassani, Matías Mayer, Damián Dreizik, César Troncoso, Mirella Pascual, entre otros.

Mirá el tráiler de la primera temporada de la serie "Iosi, el espía arrepentido":

Iosi: El Espía Arrepentido - Tráiler oficial | Prime Video

¿En quién está basada la historia de "Iosi, el espía arrepentido"?

La historia de esta serie está inspirada en José Pérez, quien a principios de los 2000 se presentó en la redacción del periódico comunitario judío Nueva Sion. Buscó al director, el abogado Horacio Lutzky, a quien conocía desde hacía años, y le manifestó que necesitaba hablar en privado.

"No vas a creer lo que te voy a contar. No soy quien pensás que soy", dijo Pérez. "No soy judío, soy un agente de una fuerza de seguridad infiltrado hace muchos años en la comunidad. Y tengo conocimientos sobre los atentados a la embajada de Israel y a la AMIA", continuó José Pérez.

Años después, junto a la periodista Miriam Lewin, el abogado Horacio Lutzky publicó el libro "Iosi, el espía arrepentido", en el que se basó la nueva serie, dirigida por Daniel Burman y Sebastián Borensztein, de las más vistas en Amazon Prime Video.

Mirá el tráiler de la segunda temporada de la serie "Iosi, el espía arrepentido":