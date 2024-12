En un pueblo alejado, en un alquiler temporario, este escritor llamado Ariel logra sobrevivir a un infarto gracias a la ayuda que le dan sus anfitriones. Sin embargo, una vez que se recupere, tendrá que aprender que toda su vida ha cambiado, como así también los de las personas que lo rodean.

Entre los actores que posee esta serie de Disney, hay algunos nombres muy conocidos como Alan Sabbagh, Olivia Molina, Rogelio Gracia y Romina Peluffo, junto a las participaciones especiales de Imanol Arias, Rita Cortese y Eleonora Wexler.

La historia real en la que se basa la serie "El mejor infarto de mi vida"

La serie de Disney se basa en hechos reales de la vida de Hernán Casciari: "Che, es un infarto, dije, y Julieta salió corriendo a buscar ayuda. Entonces, justo ahí, en ese momento del domingo, me quedé solo con la mano en el pecho. Y eso lo cambió todo, fue una especie de frontera. De repente me convertí en mi padre en su sillón, después del tenis. En mi abuelo en su noche final de la clínica. En un mendigo que eterniza su apnea abajo de un puente. Fui todos los hombres muertos que no tuvieron gente al lado", explicó el escritor en su libro, en donde relata lo que sintió aquel día y cómo cambió su vida.