La serie de 8 capítulos de Netflix que destronó a Dark

netflix, series.jpg

De qué trata Cadáveres, la serie de Netflix

La sinopsis de esta serie de Netflix cuenta la historia del hallazgo de un cadáver. Hasta ese momento solamente se trata de un caso policial más. El problema es que se lo encuentra en cuatro tiempos diferentes: 1890, 1941, 2023 y 2053.

No es lo único extraño en este caso, sino que el cuerpo posee las mismas heridas y apareció en la misma calle. Y en todas las situaciones pasa lo mismo: no hay forma de identificar al individuo, no hay huellas, ni tampoco registros de ADN. Por si eso fuera poco, hay una sola persona que parece tener la respuesta a este enigma y es un personaje siniestro.

Esta serie de Netflix llegó a la plataforma este 19 de octubre y promete convertirse en uno de los grandes éxitos de la segunda mitad del 2023.

series de netflix.jpg

Reparto de Cadáveres, la serie de Netflix

Jacob Fortune-Lloyd: DS Charles Whiteman

Shira Haas: Detective Iris Maplewood

Amaka Okafor: DS Shahara Hasan

Kyle Soller: DI Alfred Hillinghead

Tom Mothersdale: Gabriel Defoe

Synnøve Karlsen: Polly

Trailer de Cadáveres, la serie de Netflix