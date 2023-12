La sensual película de Amazon Prime Video que te recordará tu juventud

Amazon Prime Video Entre amigos.jpg Póster de la película "Holly Slept Over".

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "Entre amigos"?

"Cuando Audra le confiesa a su esposo que una vez tuvo sexo con Holly, su excompañera de universidad, sus vidas toman un giro inesperado y divertido. Una visita inesperada de Holly le dará un nuevo brillo a su relación", indica la sinopsis de esta película que estrenó en 2020 y está disponible en Amazon Prime Video.

Esta producción cuenta con el guión y la dirección de Joshua Friedlander. Además esta película disponible en Amazon Prime Video está protagonizada por Nathalie Emmanuel (recordada por su papel de Missandei en la serie "Juego de Tronos", y por ser Megan Ramsey en la saga "Fast and Furious"), Britt Lower ("Separación", la comedia "Man Seeking Woman"), Josh Lawson ("Mortal Kombat", "House of Lies"), Ron Livingston ("Tully", "Enredos de Oficina", "Compañeros de copa"), Erinn Hayes ("The Donor Party", "Kevin Can Wait"), entre otros.

Mirá el tráiler de la película "Entre amigos", disponible en Amazon Prime Video:

HOLLY SLEPT OVER - Official Trailer - Available 3/3

Sin dudas esta producción de Amazon Prime Video cautiva no solo con su increíble elenco, sino que también lo hace con su divertida y pícara trama.