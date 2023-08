lacarret.jpg Streaming. La película de Viggo Mortensen en HBO Max que te aterrará.

La premisa ya es suficiente para relacionar a The Last of Us con La Carretera, ¿verdad? Con una ambientación capaz de atraparnos sin remedio y una interpretación magistral por parte de Mortensen, creemos que es una de esas películas que hay que ver una vez en la vida.

El cataclismo del mundo y el colapso de la humanidad son temas muy recurrentes, al igual que la presencia de zombis.

Sin embargo, La Carretera lo aborda sin artificios y centrándose en una historia que se cuece a fuego lento y que gira alrededor de un hombre desesperado que encuentra un motivo por el que luchar.

Tiene momentos que nos dejan el corazón en un puño.

La ambientación es soberbia y el trabajo en lo que a fotografía se refiere, brillante. Una experiencia audiovisual absorbente y difícil de olvidar.

Viggo Mortensen acapara todos los focos y brilla con luz propia durante todo toda la película, y eso es un motivo más que suficiente para verla.

De qué se trata La carretera

La carretera recrea la dolorosa crónica de un mundo muerto.

Estamos en el presente o quizá en un futuro inmediato y ha ocurrido un apocalipsis de origen desconocido –metáfora, acaso, de la desazón contemporánea colectiva- que mató a la mayoría de la población, a los animales, a la vegetación.

carrete.jpg Streaming. La película de Viggo Mortensen en HBO Max que te aterrará.

Los sobrevivientes se han convertido en cazadores, esclavistas y hasta en antropófagos para poder subsistir en un planeta sin comida, energía, agua y comunicaciones.

Lo que quedan son los restos de las ciudades, la basura, los autos abandonados, los muertos, el miedo. Y, claro, los recuerdos.

Elenco de La carretera

Viggo Mortensen

Robert Duvall

Guy Pearce

Charlize Theron

