La pelicula de Netflix que sorprende a todos y que está en el top 10 de lo más visto

Pared con pared: la película de Netflix que sorprende a todos y que está en el top 10 de lo más visto

La comedia romántica de Netflix "Pared con Pared", protagonizada por Aitana y Fernando Guallar, ya ha llegado al catálogo de Netflix desde el 12 de abril. En esta película, Aitana nos ofrece su segunda experiencia como actriz.

La trama de la película de Netflix sigue a Valentina (interpretada por Aitana), una joven pianista que se enfrenta a una importante audición. Su vecino, David (interpretado por Fernando Guallar), es un inventor de juegos que necesita silencio absoluto para concentrarse, lo que complica su relación vecinal.

Aunque la historia puede recordar a situaciones reales, como el altercado de Ana Guerra con un vecino debido a sus ensayos, en la película española los protagonistas encontrarán la manera de acercarse y, eventualmente, se verán atraídos el uno por el otro.

El top 10 de películas más vistas de Netflix España

Estos días las películas más vistas en Netflix España son:

Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas

Pared con pared

Once We Get Married

El Pájaro Loco ¡Lío en el campamento!

Batman

Rebel Moon - Parte uno: La niña del fuego

Fabricante de lágrimas

What Jennifer Did

Robo

La plataforma on the mand ha permitido que no solo series y películas de todo el mundo sean seleccionados para disfrutar el momento y donde uno quiera, sino que proporciona entretenimiento para todos los gustos.