"Salí de otra película y tuve que hacer algo para el estudio. Así que me pusieron en Troya", afirmó Brad Pitt en una entrevista al Times de New York en el 2009. "Me di cuenta de que la forma en la que se contaba la película no era como yo quería. Cometí mis propios errores con eso. ¿Qué intento decir de Troya? No podía salirme de la mitad del plano. Me estaba volviendo loco. David Fincher me malcrió".

De hecho, a Brad Pitt no le gustó que la película fuese muy comercial. Sin embargo, ese era el objetivo, ya que la película Troya debía recuperar el presupuesto de 175 millones de dólares invertido y finalmente ganó casi 500 millones de dólares.

No obstante, haber estado en una película que no le gustó le dio una lección a Brad Pitt: "Tomé la decisión de que solo iba a invertir en historias de calidad, a falta de un término mejor. Fue un cambio distintivo que condujo a la siguiente década de películas", y todo indica que fue la decisión correcta, tan solo basta con ver algunos de los títulos que hizo el actor después de Troya, entre los que se cuentan: Babel, Bastardos Sin Gloria, El asesinato de Jesse James y 12 años de Esclavitud.