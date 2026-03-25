Muchas películas argentinas reflejan los horrores vividos durante la última dictadura cívico militar del país, e incluso hay varias producciones animadas que lograron "esconder" profundos mensajes que hoy son analizados con mucho detenimiento.
La película infantil de García Ferré que esconde profundos secretos de la dictadura militar
Es una de las películas más icónicas de Manuel García Ferré, pero pocas personas descubrieron los mensajes ocultos que tiene sobre la dictadura
Este es el caso de una película animada creada por el icónico Manuel García Ferré, la cual a simple vista parece una cinta común y corriente, pero solo con prestar atención y descubrir la denuncia que realizan sus personajes.
¿Qué película argentina esconde los horrores de la dictadura militar?
Se trata de "Ico, caballito valiente" del dibujante y guionista Manuel García Ferré. El guion fue escrito por Inés Geldstein, con las voces de Enrique Conlazo, Susana Klein, Pedro Domingo Suero y Maria Marchi, entre otras. La fotografía fue realizada por Osvaldo A. Domínguez.
Su realización comenzó en 1978, en plena dictatura, y demoró 5 años, finalizando en 1983. Ya en democracia plena, en el año 1987 fue que llegó a las salas de cine en todo el país a través de una distribuidora independiente el 9 de julio, en vacaciones de invierno. El film logró un récord taquillero en las vacaciones de invierno, siendo vista por 1.280.000 espectadores en 52 salas.
¿De qué trata la película "Ico, el caballito valiente"?
"Ico es alegre, puro e inocente, como la pradera en la que nació y vivió junto a su madre y sus queridos amigos. Este valeroso potrillo demuestra la rebeldía y nobleza de su raza cuando debe enfrentar al Duque Negro y descubrir un misterio que él, con su valentía, afrontará sin claudicaciones. Ico nos brinda la más bella lección de amor a la vida cuando nos muestra que los sentimientos triunfan sobre las ambiciones".
“Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina: bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas. Hasta que dijimos ¡Basta! ¡Basta de despojo, de abuso y de vergüenza! Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío: el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos”, dice la voz en off de un locutor cuando comienza la película. Actualmente esta producción puede verse en YouTube, y es un clásico de García Ferré.