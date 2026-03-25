La película infantil de García Ferré que esconde profundos secretos de la dictadura militar

Embed - Ico, el Caballito Valiente - de Manuel García Ferré

Su realización comenzó en 1978, en plena dictatura, y demoró 5 años, finalizando en 1983. Ya en democracia plena, en el año 1987 fue que llegó a las salas de cine en todo el país a través de una distribuidora independiente el 9 de julio, en vacaciones de invierno. El film logró un récord taquillero en las vacaciones de invierno, siendo vista por 1.280.000 espectadores en 52 salas.

¿De qué trata la película "Ico, el caballito valiente"?

"Ico es alegre, puro e inocente, como la pradera en la que nació y vivió junto a su madre y sus queridos amigos. Este valeroso potrillo demuestra la rebeldía y nobleza de su raza cuando debe enfrentar al Duque Negro y descubrir un misterio que él, con su valentía, afrontará sin claudicaciones. Ico nos brinda la más bella lección de amor a la vida cuando nos muestra que los sentimientos triunfan sobre las ambiciones".

Ico caballito valiente "Ico, el caballito valiente" de Manuel García Ferré.

“Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina: bocado deseado por la subversión internacional que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas. Hasta que dijimos ¡Basta! ¡Basta de despojo, de abuso y de vergüenza! Hoy vuelve la paz a nuestra tierra. Y esa paz nos plantea un desafío: el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos”, dice la voz en off de un locutor cuando comienza la película. Actualmente esta producción puede verse en YouTube, y es un clásico de García Ferré.