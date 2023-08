La película erótica de Netflix que recibió múltiples nominaciones al Oscar

Netflix: ¿de qué trata la película "Call Me By Your Name"?

"Elio Perlman (Timothée Chalamet), un joven de 17 años, pasa el cálido y soleado verano de 1983 en la casa de campo de sus padres en el norte de Italia. Se pasa el tiempo holgazaneando, escuchando música, leyendo libros y nadando hasta que un día el nuevo ayudante americano de su padre llega a la gran villa. Oliver (Armie Hammer) es encantador y, como Elio, tiene raíces judías; también es joven, seguro de sí mismo y atractivo. Al principio Elio se muestra algo frío y distante hacia el joven, pero pronto ambos empiezan a salir juntos de excursión y, conforme el verano avanza, la atracción mutua de la pareja se hace más intensa", indica la sinopsis de esta película disponible en Netflix.

Llámame por tu nombre - Tráiler Oficial

Netflix: ¿quiénes protagonizan la película "Call Me By Your Name"?

Timothée Chalamet como Elio Perlman

Armie Hammer como Oliver

Michael Stuhlbarg como Samuel Perlman

Amira Casar como Annella Perlman

Esther Garrel como Marzia

Victoire Du Bois como Chiara

Netflix Call Me By Your Name.jpg El póster oficial de la película "Call Me By Your Name", disponible en Netflix.

La película "Call Me By Your Name" había estado en desarrollo desde 2007, cuando los productores Peter Spears y Howard Rosenman adquirieron los derechos de la novela de André Aciman.

Finalmente, tras varios años de pre y post producción, la cinta se estrenó en 2017 en el Festival de Cine de Sundance, y allí recibió la aprobación del público. Luego consiguió tres nominaciones al Globo de Oro en las categorías de mejor película dramática, mejor actor dramático y mejor actor de reparto, y una nominación para los Premios del Sindicato de Actores en la categoría de mejor actor.

En cuanto a los premios Oscar, la película "Call Me By Your Name" recibió nominaciones en las categorías de Mejor película, mejor actor, mejor guión adaptado y mejor canción original. Solo obtuvo el premio a Mejor Guión adaptado, el cual fue para James Ivory.