La película de Amazon Prime Video con Sean Penn que te emocionará sin dudarlo

Amazon Prime Video: ¿de qué trata la película "Yo soy Sam"?

"Sam Dawson (Sean Penn) es un deficiente mental que deberá luchar por conservar la custodia de su pequeña hija, ya que el Estado considera que no está capacitado para hacerse cargo de su educación. De su defensa se encargará una prestigiosa abogada, Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), cuyo desinterés y frialdad inicial cambiarán tras conocer a Sam, descubrir el amor que siente por su hija y comprobar su determinación por defender sus derechos como padre", indica la sinopsis de esta película disponible en la plataforma de Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video Yo soy Sam.jpg Póster de la película "Yo soy Sam".

"Yo soy Sam" es una película que se estrenó en 2001 y que está protagonizada por Sean Penn, Dakota Fanning y Michelle Pfeiffer. La misma fue escrita por Kristine Johnson y Jessie Nelson, quien también se encargó de dirigirla.

Gracias a esta película, Sean Penn fue nominado a un Óscar al mejor actor por su interpretación de Sam. Además, quienes han visto esta película aseguran que uno de los puntos fuertes de la cinta es que cuenta con una banda sonora repleta de canciones de The Beatles. Se escuchan canciones como "Blakbird", "Lucy in the Sky with Diamonds", entre muchas más.

Además esta película lanzó a al fama a la actriz Dakota Fanning quien ya lleva más de 20 años trabajando en la industria de Hollywood. En aquel entonces, Fanning se convirtió en la actriz más joven de la historia en ser nominada para un Premio del Sindicato de Actores.

Mirá el tráiler de la película "Yo soy Sam", disponible en Amazon Prime Video: