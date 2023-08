La exitosa película de Netflix para reflexionar sobre la vida y los sueños

Una de esas películas más exitosas de Netflix es "Tick, Tick...Boom", una película que cuenta con el protagónico de Andrew Garfield y Vanessa Hudgens.

Netflix: ¿de qué trata la película "Tick, Tick...Boom"?

"Un joven y prometedor compositor de teatro se sumerge en el amor, la amistad y las presiones de la vida como artista en la ciudad de Nueva York", indica la sinopsis de esta película disponible en Netflix.

Netflix: ¿quiénes protagonizan la película "Tick, Tick...Boom"?

Andrew Garfield como Jonathan Larson

Alexandra Shipp como Susan Wilson

Robin de Jesús como Michael

Vanessa Hudgens como Karessa Johnson

Joshua Henry como Roger Bart

Jonathan Marc Sherman como Ira Weitzman

Michaela Jaé Rodriguez como Carolyn

Ben Levi Ross como Freddy

Judith Light como Rosa Stevens

Bradley Whitford como Stephen Sondheim

Laura Benanti como Judy

Netflix Tick Tick Boom.jpg Póster oficial de "Tick, Tick...Boom", la película disponible en Netflix.

Esta cinta se estrenó en 2021 y está dirigida por Lin-Manuel Miranda (la mente detrás de éxitos como "In The Heights" y "Hamilton"). El trabajo de Andrew Garfield le valió una nominación al Premio Oscar como Mejor actor. La película habla de los sueños y lo grandes que podemos llegar a ser si los perseguimos, aquí te decimos de qué trata.

Vale la pena aclarar que Garfield se pone en la piel del icónico guionista de Broadway, Jonathan Larson, quien creó el musical "Rent".

Esta película disponible en Netflix es un musical por lo que sus piezas son parte fundamental en la obra. En total hay 13 canciones, las cuales son: Therapy, 30/9, Louder than words, Why, Boho days, Come to your senses, No more, Green, green dress, Johnny can't decide, Real life, See her smile, Sextet montage, y Sugar.